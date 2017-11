O Sp. Braga foi punido com um jogo à porta fechada devido a comportamentos racistas dos adeptos na visita ao Aves, jogo da 3.ª jornada da Liga. Segundo foi divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, os minhotos tinham sido alvo de um processo disciplinar que agora resulta neste castigo.O artigo que dita a sentença dos minhotos é o 113.º do Regulamento Disciplinar da Liga. "Os clubes que promovam, consintam ou tolerem a exibição de faixas, o cântico de slogans racistas ou, em geral, com quaisquer comportamentos que atentem contra a dignidade humana em função da raça, língua, religião ou origem étnica serão punidos com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de três jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 200 UC e máximo de 1.000 UC", como se pode ler.Ora, nesse sentido, o Sp. Braga ainda tem de pagar uma multa de 22.950 euros, de acordo com o CD da FPF. Refira-se que o próximo jogo dos minhotos em casa é já este domingo, com a receção ao P. Ferreira.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto