O Sp. Braga começou da pior forma a sua participação na Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup, ao perder por 7-0 diante do atual campeão europeu, os espanhóis do Inter Movistar.Em duelo referente ao Grupo D, os minhotos não conseguiram contrariar o favoritismo espanhol e perderam em face dos golos de Elisandro (8'), Bruno Taffy (11'), Ricardinho (13'), Gadeia (17' e 20'), Ortiz (30') e Daniel Shiraishi (35').No outro encontro do grupo, o Kairat Almaty bateu o FC Deva por 5-2. O Kairat, refira-se, será o próximo adversário dos minhotos, em duelo a disputar na sexta-feira.

Autor: Fábio Lima