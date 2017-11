O Sp. Braga registou este sábado a maior goleada desta edição da Liga de futebol feminino, ao vencer o Quintajense por um expressivo 15-0. As Guerreiras do Minho começaram cedo a mandar no jogo e ao intervalo já tinham marcado por seis vezes.Numa tarde de grande inspiração, houve três jogadoras a festejar hat tricks: Vanessa Marques (16’, 31’ e 35’), Laura Luís (47’, 49’ e 87’) e Andreia Norton (59’, 63’ e 79’). Já Pauleta (9’ e 42’), Dolores (37’), Edite Fernandes (55’ e 60’) e Melissa (84’) completaram a goleada.O triunfo permite ao Sp. Braga (2.º classificado) continuar a 5 pontos do líder Sporting, enquanto a equipa da Quinta do Anjo (Palmela) voltou a sofrer uma goleada de um dos candidatos ao título, depois dos 11-0 frente ao Sporting, e segue no 11.º e penúltimo posto, com 4 pontos.