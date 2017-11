Continuar a ler

Apesar de disputar o 1.º lugar com duas das maiores equipas do futsal europeu, o técnico Paulo Tavares acredita que os Guerreiros do Minho podem quebrar todas as previsões. "Vamos tentar complicar isto tudo, mas temos de perceber que o Inter vai ser muito mais frio do que foi, em que acelerou para tentar criar uma grande vantagem, mas não foi capaz porque segurámos o jogo. Mas, depois do 2-1, sentimos a força deles.Queremos representar bem o clube e as instituições que estão ligadas a nós", referiu o técnico."Vamos dar o nosso melhor para atingir alguma vitória. Queremos mostrar que o futebol português tem qualidade. O jogo que tivemos na outra ronda com o Movistar tivemos um grande comportamento. Queremos continuar a dignificar o futebol português", sublinhou o capitão André Machado, que apresentou a finalização como a principal lacuna que os minhotos têm de resolver. "Temos de melhorar a concretização. O ponto defensivo é muito importante, se defendermos bem podemos chegar a vitória", acrescentou.O internacional português Ricardinho é uma das figuras do Inter Movistar, no entanto Nilson avisou que não podem focar-se apenas no Mágico. "Essa será uma missão da equipa toda. Para além do Ricardinho, eles têm jogadores com muita qualidade, mas sabemos os pontos fortes e fracos deles. Queremos fazer um bom jogo, representar bem o país e a região", garantiu.