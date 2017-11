Continuar a ler

"Temos que participar, desfrutar e representar bem as instituições [Sp. Braga e Associação Académica da Universidade do Minho], essencialmente é isso", perspetivou o técnico da equipa vice-campeã nacional da época passada.Paulo Tavares lembrou que "a equipa é muito jovem e o projeto está no seu início" e que, por isso, ficou satisfeito com o sorteio."Foi bom, tocou-nos um grupo fortíssimo e interessava-nos isso, porque precisamos que a equipa cresça. Temos muitos jogadores que são seniores pelo primeiro ano e estes jogos acabam por dar muita experiência necessária para o campeonato", explicou.Mais do que passar à fase final da prova, Paulo Tavares pensa em fazer crescer a equipa com a participação nesta competição."Parto muito mais com a expectativa do crescimento da equipa. Vamos jogar com o campeão europeu [Inter], que tem um orçamento de seis milhões de euros, comparado com o nosso até dá vontade de rir, com o Kairat, que nos últimos quatro anos venceu este mesmo campeonato duas vezes, e depois temos o campeão romeno, que é uma equipa profissional, a única equipa que não é profissional é o Braga/AAUM", detalhou.Apesar de temer consequências negativas para o campeonato nacional por causa do desgaste dos jogos e das viagens, Paulo Tavares frisa "que não adianta lamentar" e que os jogadores sabem que "vão sofrer"."Queremos aproveitar para fazer crescer a equipa e, como é óbvio, tentar no mínimo uma vitória para oferecermos aos nossos adeptos", disse.O jogador Uesler Schaefer também espera muitas dificuldades, mas mostrou ambição."A nossa equipa vai com o intuito de surpreender, sabemos que os adversários são muito fortes, mas acreditamos que é possível classificar-nos para a fase seguinte. É muito complicado, mas dentro da quadra são cinco contra cinco, vamos disputar o jogo de igual para igual e acreditar que é mesmo possível", disse o brasileiro de 23 anos.O técnico e o jogador falaram à margem da apresentação de uma parceria entre o Sp. Braga e o Turismo do Porto e Norte, que vai patrocinar as camisolas do clube na competição europeia.