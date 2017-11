Sem vídeo-árbitro, estalou a polémica no Rio Ave-Sp. Braga: bola entrou ou não?

Depois de ontem Abel Ferreirano Rio Ave-Sp. Braga , os arsenalistas recorreram este domingo ao Facebook para contestar vários lances do jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal que acabou por ditar a eliminação do Sp. Braga da competição."Perante estas imagens, como nos podem calar?", questiona o clube na legenda de um vídeo no qual mostra vários lances do encontro que, alegam, terem sido mal ajuizados por Tiago Martins, como o que sucedeu ao minuto 43 : Ricardo Horta atira de calcanhar e Cássio defende a bola. Dentro ou fora da baliza, ficou a dúvida, numa partida que, por ser da Taça de Portugal, não teve vídeo-árbitro.