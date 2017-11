Um dia depois da derrota ante o Inter Movistar, o Sp. Braga voltou esta sexta-feira a perder, agora ante o Kairat Almaty, por 4-1, em partida do Grupo D da Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup.Taynan (11' e 19'), Marinho (13' p.b.) e Higuita (37') marcaram para a equipa do Cazaquistão, ao passo que Ruan, aos 28 minutos, fez o único tento da formação minhota, o seu primeiro nesta Ronda de Elite.Já sem chances de apuramento, o Sp. Braga defronta no sábado o Deva.

Autor: Fábio Lima