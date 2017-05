O Sporting Braga venceu este domingo o FC Porto fora de casa na 5.ª jornada da Fase do Apuramento do Campeão do Nacional de Juvenis. Schurrle foi o autor do único golo da partida disputada no Olival, na marcação de um livre direto, aos 65'.Destaque ainda na partida para um pénalti de Miguel Magalhães que foi defendido pelo guarda-redes dos bracarenses, Rui Ribeiro, já no tempo extra concedido pelo árbitro.O Sporting Braga mantém o quarto lugar, mas está agora a apenas um ponto do FC Porto, que soma sete na classificação, já a distantes seis do Sporting, que sucedeu ao Benfica na liderança depois da vitória sobre o rival lisboeta no Seixal (2-0), em partida que também foi disputada hoje.