Continuar a ler

A vitória da equipa da casa começou a construir-se logo aos 35 segundos com um golo de Trincão que viria a bisar ainda antes dos 10 (9'). Na 1.ª parte, o FC Porto - visivelmente desgastado depois do encontro da Liga Jovem da UEFA disputado na terça-feira - viria ainda a responder com Xavi a rematar para o fundo da baliza do Sp. Braga aos 29.Na 2.ª parte, os guerreiros do Minho continuaram sempre a comandar o encontro e o resultado final 'fez-se' aos 55', por intermédio de Xico.