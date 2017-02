Continuar a ler

O Sporting apurou-se para a meia-final da Taça da Liga com uma goleada frente ao Sp. Braga (6-1).O resultado leonino começou a ser cosntruído logo aos 2 minutos, por Merlim. O empate aconteceu numa jogada que começa com uma alegada falta sobre Cavinato, com André Coelho a rematar certeiro (8').Ainda antes do intervalo, os leões voltaram a colocar-se na frente, com Cavinato a finalizar um canto de Deo.

Autor: Cláudia Marques