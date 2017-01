Stojiljkovic está pronto a retomar o seu protagonismo no ataque do Sp. Braga. O sérvio esteve cerca de cinco semanas parado devido a lesão e, depois de ter entrado contra o Tondela, prepara-se para encarar o dérbi como titular, fazendo dupla com Rui Fonte na dianteira.

O camisola 19 foi testado por Jorge Simão no último encontro do campeonato. Rodrigo Pinho manteve-se como titular, mas foi rendido aos 56’ por Stojiljkovic, que deixou boas indicações e mostrou estar em condições de enfrentar um nível de exigência superior. Durante a fase de hecatombe do ataque do Sp. Braga, com Hassan ausente na CAN e o próprio sérvio lesionado, a SAD teve de recorrer a dois ativos sob contrato, Rodrigo Pinho (que estava na equipa B) e Crislan (devolvido pelo Tondela), para reequilibrar as opções. Só que nenhum dos brasileiros marcou para o campeonato, e só Pinho fez o gosto ao pé, frente ao Sp. Covilhã, para a Taça CTT.

Rui Fonte tem-se assumido como abono de família do ataque, tendo já atingido a fasquia dos dez golos e superado o pecúlio de toda a época passada (oito tentos), mas perante o V. Guimarães é altura de ter ajuda de um peso-pesado no ringue. Stojiljkovic corresponde a esse perfil, ele que se tem adaptado bem ao nível de compromisso que Jorge Simão impõe diariamente ao plantel. O curioso da questão é que, em consequência da rotação permanente no ataque do Sp. Braga entre os principais avançados, Rui Fonte e Stojiljkovic só fizeram dupla como titulares uma vez esta época, para o campeonato. Foi a 30 de outubro, na receção ao Belenenses resolvida com um triunfo (2-1). Como Hassan vai estar retido na CAN pelo menos até à próxima quarta-feira, após o dérbi segue-se uma fase final da Taça CTT onde Stojiljkovic pode ter uma palavra a dizer. Ele que soma quatro golos esta temporada aos 15 de 2015/16. Antevisão Jorge Simão faz a sua antevisão esta tarde, às 13h30. Uma hora mais tardia do que o habitual apenas porque a sala de conferências estará ocupada, durante a manhã, pela entrega das rosetas aos sócios que cumprem 25 e 50 anos de filiação.

Autor: Vítor Pinto