A sobrecarga competitiva tem sido apontada por Abel Ferreira, mas o médio está disposto a superá-la. "Se queremos jogar ao mais alto nível, com alto rendimento, a realidade é esta. Temos de estar preparados. Há mais jogadores para entrar, somos um grande grupo, por isso qualquer um está pronto para avançar", realçou, não falando de uma especial responsabilidade de ir longe na Taça CTT pelo facto de a final ser em Braga. "Temos tempo para pensar nisso. Os jogos têm sido muito próximos uns dos outros",disse, realçando o facto de o sucesso no dérbi ter agradado aos adeptos: "Estamos muito felizes." Quanto à sua posição no onze, Teixeira avisa: "Aqui não há lugares indiscutíveis. Trabalho todos os dias como todos os meus colegas para estar pronto para entrar. Estou aqui para dar o meu melhor e ajudar o Sp. Braga."A sobrecarga competitiva tem sido apontada por Abel Ferreira, mas o médio está disposto a superá-la. "Se queremos jogar ao mais alto nível, com alto rendimento, a realidade é esta. Temos de estar preparados. Há mais jogadores para entrar, somos um grande grupo, por isso qualquer um está pronto para avançar", realçou, não falando de uma especial responsabilidade de ir longe na Taça CTT pelo facto de a final ser em Braga. "Temos tempo para pensar nisso. Os jogos têm sido muito próximos uns dos outros",disse, realçando o facto de o sucesso no dérbi ter agradado aos adeptos: "Estamos muito felizes."

João Carlos Teixeira demorou apenas dois jogos como titular para confirmar, pelo Sp. Braga, uma qualidade que nunca conseguiu demonstrar no FC Porto. "Se estou num bom momento da minha carreira? Sim. Tenho 24 anos, quero é jogar, o bom momento é atuar o mais possível e trabalhar o máximo", salientou o médio.Os triunfos contra Hoffenheim e V. Guimarães injetaram confiança no grupo em vésperas de uma exigente deslocação à Luz para a Taça CTT. "Toda a gente precisa de vitórias. É o mais importante no futebol. Logo, sim, foi importante vencer para ganhar confiança e conseguimos", salientou.

Autor: António Mendes