O Sp. Braga chega a Alvalade no melhor momento da época na Liga, com um trilho de cinco vitórias consecutivas e um estrondoso 12-2 em golos, assumindo um teste bem sério à capacidade da equipa para entrar, em definitivo, na eterna discussão dos três grandes, agora que os arsenalistas estão ‘sentados’ há duas jornadas no confortável 4º lugar, objetivo mínimo assumido no campeonato.

A equipa de Abel Ferreira, treinador que se estreou na época passada precisamente com uma badalada vitória no covil do leão, na passagem de testemunho de José Peseiro para Jorge Simão, chega a este jogo com pouca saúde física, como se pode perceber na peça ao lado, mas mentalmente muito forte, pormenor que pode fazer a diferença e amenizar obviamente essa menor condição.

Seja como for, o momento parece mesmo o mais adequado para a tal ‘prova dos nove’ em cima do primeiro terço do campeonato e na casa de um opositor de respeito e histórico candidato ao título. Isto porque a equipa partiu para esta série de cinco triunfos consecutivos precisamente na última deslocação a Sul, mais propriamente a Setúbal, onde perdeu pela última vez a 10 de setembro. Antes, na outra deslocação a Sul também tinha havido derrota, na Luz, na 1ª jornada da Liga, pormenor que aguça ainda mais o apetite dos minhotos para, à terceira, conseguirem algo de positivo neste particular. Registe-se ainda que nos últimos três jogos internos a equipa também não sofreu qualquer golo, o que garante consistência. Com Esgaio e sem Jefferson Abel Ferreira convocou 20 jogadores para a dupla jornada Ludogorets/Sporting, mas o treinador já sabia que não podia contar com Jefferson para Alvalade, uma vez que o lateral brasileiro está emprestado pelos leões e impedido pelos regulamentos de defrontar a casa-mãe. Esgaio, pelo contrário, assinou um contrato de cinco anos pelo Sp. Braga, envolvido também no negócio da transferência de Battaglia para Alvalade, pelo que pode alinhar frente ao ‘seu’ Sporting, clube que o formou. O lateral de 24 anos, de resto, deve regressar à sua posição, depois de mais uma vez ter sido utilizado como extremo no jogo da Liga Europa, em Razgrad, pois sem Jefferson disponível a opção de Abel Ferreira deve ser a de voltar a utilizar Marcelo Goiano no lado esquerdo da defesa. Logo após o jogo com o Ludogorets, Esgaio falou já um pouco sobre o seu regresso a Alvalade, mas sem entrar em grandes pormenores. "Agora estamos focados em recuperar da melhor maneira. Sabemos que vamos ter um jogo difícil e há que recuperar bem para nos apresentarmos em Alvalade nas melhores condições", registou Esgaio.

Autor: António Mendes