Mesmo que os responsáveis dos dois clubes prefiram desvalorizar, o facto é que o jogo desta tarde em Alvalade, entre o Sporting e o Sp. Braga, será decisivo quanto à decisão do título. Quem sair vencedor ficará isolado na liderança, com mais três pontos que o rival; em caso de empate, continua tudo na mesma, quando ficam a faltar oito jornadas para terminar o campeonato.

No lançamento desta partida da 18ª jornada da Liga Allianz de futebol feminino, os dois treinadores (e as jogadoras) afastaram toda a pressão, mostrando confiança num resultado positivo. Ontem, o técnico das minhotas, João Marques, fez novamente a antevisão do encontro, dizendo que "são duas equipas muito equilibradas" e que "tudo pode acontecer". Mesmo confirmando que "é um jogo importante", o treinador explica que "não é crucial para a atribuição do título".

