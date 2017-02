Continuar a ler

A própria Liga emitiu um comunicado que clarificou a situação junto dos clubes: "Nos casos de adiamentos de jogo, apenas poderão ser incluídos na ficha técnica do jogo adiado os jogadores que se encontravam regularmente inscritos na data inicialmente fixada", foi vincado, com referência ao ponto 6 do artigo 41.º do Regulamento de Competições.Perante estes dados, o Sp. Braga optou por manter Cartabia em estágio, junto do grupo, até para acelerar a sua integração, mas chamou à convocatória outro argentino, Tomás Martínez, para garantir um banco completo esta noite, em Vila do Conde. A limitação imposta pela Liga também impediu o Rio Ave de contar de imediato com Petrovic e Adama Traoré, bem como Moreirense e Feirense de utilizar os seus reforços de última hora.