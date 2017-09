"Sabíamos das opções do Braga, da sua forma de jogar, muito compacta. A nossa ideia passava por sermos perigosos nas costas da defesa deles, tivemos 61 por cento de posse de bola, tentámos de diversas formas, eles chutaram duas vezes à baliza e fizeram dois golos. A derrota não foi merecida, no último jogo do campeonato também sofremos um golo no último minuto, o jogador que cabeceou estava sozinho, sem marcação", lembrou o técnico turco.



"Parabéns ao adversário, mas temos que esquecer esta derrota e enfocar no campeonato turco porque só assim poderemos voltar às competições europeias. O Braga tem seis pontos, o Ludogorets quatro, nós um e o Hoffenheim, que era o favorito, tem zero. Neste grupo, qualquer equipa pode vencer a outra, mas temos que nos focar no campeonato turco e depois veremos", concluiu Abdullah Avci.

Um golo de Fransérgio, aos 89', permitiu ao Sporting de Braga vencer o Istambul Basaksehir, por 2-1, num encontro da Liga Europa que o treinador dos turcos não escondeu a desilusão pela derrota. Abdullah Avci não teve dúvidas em afirmar que a sua equipa não merecia sair de Braga derrotado.

Autor: Lusa