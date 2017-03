Não é só Pedro Neto que dá que falar nas camadas jovens do Sp. Braga. Francisco Trincão há muito que é visto, dentro e fora do clube, como uma das maiores pérolas da formação arsenalista e até Jorge Simão anda encantado com o extremo de 17 anos. Esta semana, Trincão foi chamado para os treinos da equipa principal, ele que há pouco mais de um ano (tinha ainda 16…) assinou contrato profissional por cinco épocas e meia e ficou com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.Um mês depois, em janeiro de 2016, Trincão estreou-se na 2.ª Liga e nunca mais Abel Ferreira o largou ao ponto de o ter chamado para o plantel da equipa B na presente temporada. O extremo acabou por só entrar em três jogos, mas, como ainda tem idade de júnior, soma oito golos em 18 jogos nos Sub-19 do Sp. Braga. Em 2015 escrevia a imprensa italiana que o Inter de Milão já andava de olho nele…Para além de Trincão, no treino de hoje, Jorge Simão observou ainda Midana Sambú, médio que chegou no verão do Sacavenense.

Autor: Ricardo Vasconcelos