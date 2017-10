Continuar a ler

Com mais este empate - o terceiro em nove jornadas, nas quais soma ainda duas derrotas e quatro vitórias -, o Besiktas mantém-se no 7.º lugar, com 15 pontos, os mesmos do Fenerbahçe e a 8 do líder Galatasaray. Já o Basaksehir ocupa o 5.º posto, com 17 pontos, tantos como o Goztepe, Akhisar e Kayserispor.



Em grande forma na Liga dos Campeões - onde conta por vitórias os três jogos disputados (um deles frente ao FC Porto, no Dragão), liderando o Grupo G -, o Besiktas continua a marcar passo no campeonato turco, no qual empatou (1-1) esta segunda-feira com o Basaksehir, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, no fecho da 9.ª jornada da prova.Com Pepe e Ricardo Quaresma no onze, a turma orientada por Senol Günes voltou a desiludir os seus adeptos na receção a um dos rivais em mais um dérbi da cidade de Istambul. Os visitantes estiveram mesmo a ganhar, marcando por Kerim Frei aos 89'. Porém, o bicampeão turco ainda foi a tempo de evitar a derrota, graças a um golo de Tosic aos 90'+2, na sequência de um canto cobrado por... Quaresma.