Basaksehir volta a vencer



Também adversário de uma equipa portuguesa (no caso o Sp. Braga), o Basaksehir voltou aos triunfos, batendo fora de casa o Göztepe por 2-1. Diante da equipa que teve Beto como guarda-redes titular, o Basaksehir triunfou com golos de Epureanu (32') e Emmanuel Adebayor (36'), tendo Jahovic, de penálti, já no período de descontos, reduziu para o 2-1 final. Também adversário de uma equipa portuguesa (no caso o Sp. Braga), o Basaksehir voltou aos triunfos, batendo fora de casa o Göztepe por 2-1. Diante da equipa que teve Beto como guarda-redes titular, o Basaksehir triunfou com golos de Epureanu (32') e Emmanuel Adebayor (36'), tendo Jahovic, de penálti, já no período de descontos, reduziu para o 2-1 final.

O Besiktas entrava em campo moralizado pela vitória a meio da semana diante do RB Leipzig, para a Liga dos Campeões (prova na qual tem o FC Porto como adversário), e até esteve em boa posição para levar de vencido o Trabzonspor. Contudo, no final dos 90 minutos, acabou por não fazer melhor do que um empate a dois golos, que o atrasa na luta pelos primeiros postos.Numa partida na qual atuou um português de cada lado (Pepe no Besiktas e João Pereira no Trabzonspor), os golos foram da autoria de Anderson Talisca (13') e Jeremain Lens (58') para as águias negras, tendo Olcay Sahan (20') e Hugo Rodallega (80') feito os dois tentos da equipa de Trabzon.

Autor: Fábio Lima