O Galatasaray, que reparte agora a liderança com o Istambul Basaksehir, ambos com 26 pontos, mais quatro do que o Besiktas (3.º), de Pepe e Ricardo Quaresma, atenuou a goleada através de um golo do francês Gomis, aos 55 minutos.O Istambul Basaksehir segue no quarto e último posto do Grupo C da Liga Europa, com dois pontos, referentes a dois empates nos quatro jogos realizados, a seis do líder Ludogorets, da Bulgária, e a cinco do Sporting de Braga (2.º).