Este resultado deixa o Istanbul Basaksehir com 27 pontos, a dois do Galatasaray, enquanto o Besiktas de Ricardo Quaresma e Pepe, rival do FC Porto na Liga dos Campeões, partilha o terceiro lugar com o Fenerbahçe e Kayserispor, com 23.



O Istanbul Basaksehir, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, empatou 1-1 na visita ao Kayserispor, deixando o Galatasaray isolado no comando do campeonato turco, à 13.ª jornada.Com o lateral direito Tiago Lopes a titular, o Kaiserispor adiantou-se no marcador com golo do ponta de lança Bulut (9), mas o Istanbul Basaksehir igualaria com tento do goleador togolês Emmanuel Adebayor (38).

Autor: Lusa