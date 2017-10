O Sp. Braga estreou-se na UEFA Futsal Cup com um desaire por 4-1 diante do Inter Movistar, o detentor do troféu, em partida do Grupo 2 da Fase principal disputada em Maribor.Ricardinho (6'), Ortiz (12') Solano León (32') e Bastezini (37') marcaram para os espanhóis, que pelo meio ainda fizeram o golo dos minhotos, por intermédio de Pola, na própria baliza, aos 29'. Refira-se que a equipa bracarense viu um jogador ser expulso, devido a falta de Schaefer sobre Taffy.A formação comandada por Paulo Tavares volta à ação na quinta-feira, agora para defrontar o Dina Moskva, numa partida na qual tem praticamente a obrigação de ganhar para continuar a sonhar com a presença na Ronda de Elite, onde entram os dois primeiros de cada grupo.

Autor: Fábio Lima