Agora, e para continuar a fazer história, os minhotos 'só' precisam de triunfar na última jornada, diante do ISK Dina Moskva.



O Sp. Braga fez esta quinta-feira história na UEFA Futsal Cup, ao somar o seu primeiro triunfo na prova mais importante de clubes do futsal europeu. Foi diante dos eslovenos do Maribor, com uma vitória por 3-1 que permite à equipa minhota continuar a sonhar com a passagem à Ronda de Elite, onde ainda esta noite deve 'morar' o Sporting (isto caso o Ekonomac vença ou empate diante do Kherson).A jogar ante a equipa forasteira, a formação comandada por Paulo Tavares entrou praticamente a vencer, com Marinho a abrir a contenda logo aos 39 segundos. Tudo parecia encaminhado para um triunfo histórico, mas... foi preciso suar. Os eslovenos reagiram e, com dois golos em cada metade, saltaram para o comando, por intermédio de Rednak (12') e Kroflic (35'). Fazia-se a festa em Maribor, até que os minhotos voltaram a surpreender. Cássio fez o empate aos 37' e, a 24 segundos do final, André Machado completou a reviravolta e deu uma vitória histórica ao homens de Braga.

Autor: Fábio Lima