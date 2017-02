Continuar a ler

O eleito pode ser Bruno Wilson, neto do antigo e malogrado treinador, e que já foi chamado esta temporada a uma situação d e emergência no jogo que ditou a saída prematura da Taça de Portugal e o afastamento de José Peseiro, frente ao Sp. Covilhã. Nesse jogo, Bruno Wilson formou dupla com Artur Jorge. Lançado às feras em pleno Estádio da Luz, quando rendeu o lesionado André Pinto, aos 72 minutos na 5ª jornada, a 19 de setembro, o jovem Artur Jorge, de 22 anos, acumula já 18 jogos esta época na primeira equipa, com a curiosidade de este início ter sido para jogar ao lado de Rosic, que ainda marcou o único golo dos minhotos nessa derrota ante o Benfica.A dupla manteve-se intocável no confronto seguinte, em casa frente ao V. Setúbal, vencendo os sadinos na primeira amostra e, curiosamente, também na última vez em que foi chamada de recurso, desta vez já na meia-final da Taça CTT, no Algarve.No total, são seis jogos e os mesmos golos sofridos, com três vitórias, duas derrotas e um empate, uma estatística particular que vale o que vale para a deslocação a Setúbal, onde a única certeza é que Ricardo Ferreira e Emiliano Velázquez, ambos devido a lesões musculares, estarão ausentes.André Pinto, como se sabe, há muito que não é opção e foi relegado à equipa B, de onde deve agora subir um defesa-central para compor a próxima convocatória.O eleito pode ser Bruno Wilson, neto do antigo e malogrado treinador, e que já foi chamado esta temporada a uma situação d e emergência no jogo que ditou a saída prematura da Taça de Portugal e o afastamento de José Peseiro, frente ao Sp. Covilhã. Nesse jogo, Bruno Wilson formou dupla com Artur Jorge.

Jorge Simão volta a ter apenas dois centrais disponíveis para um jogo, o que já não é novidade no reinado do ex-treinador do Chaves, como já não fora durante a vigência de José Peseiro em Braga.Artur Jorge e Rosic acabam por ser o eixo central de recurso, mas já bem experimentado, em função dos jogos em que ambos já foram chamados a intervir como titulares. Ao ponto de ser já a 7ª vez que acontece esta época em que o sérvio forma a dupla com o filho do antigo capitão bracarense com o mesmo nome e que era para ser, apenas e só, o capitão da equipa B, mas ganhou um lugar em definitivo no plantel principal.

Autor: António Mendes