Pela primeira vez esta época, o Sp. Braga somou dois jogos consecutivos sem sofrer golos – Moreirense e Chaves – e Abel Ferreira explicou esse facto pela capacidade cada vez maior dos seus jogadores atuarem sem bola. Este novo trunfo terá de ser utilizado no jogo contra o Ludogorets, onde os arsenalistas tentarão reassumir a liderança do Grupo C. Ricardo Ferreira foi poupado no campeonato e será outro elemento importante a ter em conta num coletivo que tentará, também, quebrar um registo negativo do clube nas provas da UEFA: 19 jogos seguidos sempre a sofrer golos.

Com Abel Ferreira, os minhotos realizaram esta época sete partidas e Matheus viu por nove vezes a bola entrar na sua baliza, confirmando uma tendência que já vinha de trás. A última vez que o Sp. Braga não sofreu qualquer tento num jogo europeu foi em dezembro de 2015, no terreno do Groningen. De lá para cá, seguiram-se os tais 19 encontros e foram 31 os golos sofridos.

Para além de Ricardo Ferreira, que entrará para o lugar de Bruno Viana, é bastante provável que o técnico faça outras alterações. Contas aprovadas Os sócios do Sp. Braga aprovaram, ontem, com 83 por cento dos votos a favor e sem qualquer voto contra, o relatório e contas relativo à última época, onde o clube alcançou um resultado líquido positivo de 835 mil euros. Paralelamente foi aprovado o orçamento geral para 2017/18 sem votos contra e com 75 por cento a favor.

Autor: Ricardo Vasconcelos