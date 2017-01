Continuar a ler

Suplentes: Bruno Varela, Vasco Fernandes, Bonilha, Pedrosa, Thiago Santana, Meyong e Vasco Costa.



Treinador: José Couceiro.



SP. BRAGA - Matheus; Paulinho, Rosic, Artur Jorge e Baiano; Pedro Santos, Xeka, Battaglia e Ricardo Horta; Rui Fonte e Stojiljkovic.



Suplentes: Marafona, Rodrigo Pinho, Ricardo Ferreira, Pedro Tiba, Alan, Vukcevic e D'Alberto.



Treinador: Jorge Simão.



20h05 - Já há equipas oficiais...



20h00 - V. Setúbal e Sp. Braga são duas das três equipas que já conquistaram a Taça da Liga (a outra é o Benfica... que soma sete troféus). Os sadinos triunfaram em 2007/08, na edição inaugural da prova, ao bater o Sporting no desempate por penáltis, enquanto os bracarenses ganharam em 2012/13, superando o FC Porto na final. Tanto uma como a outra equipa procuram agora regressar à final da competição...



19h55 - Já nos minhotos, Wilson Eduardo - um dos mais influentes da equipa - está indisponível devido a lesão e Jorge Simão deverá apostar em Ricardo Horta no onze. Marcelo Goiano e Djavan, os dois laterais-esquerdos do plantel, são outras baixas - tal como o central Velázquez, que está castigado -, e Baiano deverá ser 'desviado' para a esquerda. Ainda assim, o lateral belga Anthony D’Alberto foi convocado da equipa B. O central Ricardo Ferreira também regressa às opções.



19h50 - O lesionado Fábio Pacheco é único jogador indisponível no plantel dos sadinos, tendo José Couceiro chamado todos os restantes futebolistas para a deslocação ao Algarve.



19h45 - Dentro de uma hora (20h45), Vitória de Setúbal e Sporting de Braga dão o pontapé de saída nas meias-finais da Taça CTT, no Estádio Algarve. O encontro será arbitrado por Carlos Xistra (Castelo Branco) e o vencedor apura-se para a final agendada para o próximo domingo, no mesmo palco. O outro finalista sairá do duelo entre o Moreirense e o Benfica, agendado para esta quinta-feira.

20h40 - Os jogadores já estão no relvado para o início da partida.