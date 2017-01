A presença do central uruguaio Emiliano Velázquez foi a novidade do Sp. Braga no jogo desta semana que garantiu a presença da equipa na final four da Taça CTT. O jogador que foi cedido por uma época pelo Atlético Madrid estava sem competir desde o início de novembro, quando se lesionou durante a receção ao Konyaspor, jogo no qual até apontou o tento inaugural dos guerreiros do Minho. Um problema sério na perna esquerda do central deixou então José Peseiro sem mais uma opção para uma defesa que, a partir daí, passou a viver de soluções de recurso.No Caldeirão do Funchal, o central de 22 anos foi titular ao lado de Artur Jorge e acabou por ser o autor do ‘milagre’ que, já em tempo de compensação, colocou o Sp. Braga na rota da final four da Taça CTT, um dos objetivos da temporada de uma equipa que já venceu esta competição. Jorge Simão ficou assim com a certeza de que o defesa uruguaio está completamente apto e motivado para se assumir como um dos titulares do sector, num momento em que André Pinto, Rosic a Ricardo Ferreira ainda estão indisponíveis, embora o primeiro possa estar aí a ‘pintar’. As lesões já atingiram os quatro centrais que iniciaram a época em Braga e foram um dos problemas mais bicudos que José Peseiro teve de resolver, tendo sido obrigado a recorrer a jogadores da equipa B (Artur Jorge e, mais tarde, Bruno Wilson). O novo técnico bracarense ainda não se livrou da malapata mas, na Madeira, recuperou um dos centrais que mais entusiasmo gerou quando foi anunciado como reforço dos guerreiros do Minho. Emiliano está aí para as curvas.

Autor: Eugénio Queirós