O Vilaverdense surpreendeu este domingo o Sp. Braga, empatando a um golo com a formação bracarense, uma das candidatas ao título de campeã. Com este resultado, as arsenalistas ficam mais longe do líder Sporting, tendo de momento uma desvantagem de 5 pontos (18 contra 13).A equipa de Vila Verde começou praticamente a vencer, com um golo de Sara Brasil (2'), mas Sílvia Rebelo, ainda na primeira parte, aos 36', empatou para o Sp. Braga, que depois deste tento não conseguiu a reviravolta.

Autor: Cláudia Marques