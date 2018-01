Nikola Vukcevic foi um dos grandes protagonistas da Gala Legião de Ouro ao ser galardoado com o prémio de Futebolista do Ano. O médio reconheceu o "grande significado" do galardão e vincou isso: "É o dia mais feliz da minha vida de futebolista. Estou muito feliz e quero continuar a trabalhar e ajudar o Sp. Braga."

Na hora dos agradecimentos, Vukcevic não se esqueceu de Abel Ferreira, fazendo questão de recordar o momento em que o atual treinador o recebeu de braços abertos na equipa B, depois de Jorge Simão o ter ‘castigado’ com a despromoção. "Ele está sempre do meu lado", destacou o jogador, referindo-se a Abel Ferreira: "Devo-lhe muito. Apoiou-me numa altura difícil da minha vida e, por isso, é uma das pessoas mais importantes na minha vida de futebolista."

Vukcevic destacou a conquista da Taça de Portugal como o momento marcante desde que está em Braga, mas quer ir mais longe: "Concordo com o presidente, este clube merece um dia ganhar o campeonato e acredito que será brevemente. Talvez daqui a uma época ou duas." O montenegrino fez questão de dividir os louros, registando um prémio que "também é para a equipa", e no capítulo meramente desportivo, o médio sublinhou acreditar "muito no coletivo", admitindo fazer sentido uma aposta mais concreta na Liga Europa no que resta da temporada. "Temos grandes jogadores e só temos de pensar no jogo seguinte. Penso que podemos fazer uma grande época. Já caímos da Taça de Portugal e da Taça da Liga, mas ainda temos muita coisa para ganhar", avisou Vukcevic em jeito de conclusão.

Autor: José Mário