Continuar a ler

Lucas, defesa central da equipa B, foi chamado para suprir a ausência de Ricardo Ferreira, que contraiu uma lesão muscular na receção ao Benfica, da última ronda (derrota por 1-0).



Martínez também está de volta, e Gamboa ficou de fora, sendo que Jorge Simão não pode contar ainda com Baiano, Velázquez, Mauro, Wilson Eduardo e Hassan, igualmente lesionados.



Sporting de Braga, quinto classificado, com 38 pontos, e Vitória de Setúbal, oitavo, com 29, defrontam-se às 18 horas de domingo, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, com arbitragem por Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Matheus e Marafona.



Defesas: Paulinho, Artur Jorge, Marcelo Goiano, Rosic, Lucas e Djavan.



Médios: Assis, Battaglia, Vukcevic e Martínez.



Avançados: Fede Cartabia, Ricardo Horta, Alan, Rui Fonte, Stojiljkovic e Rodrigo Pinho.





Lucas, defesa central da equipa B, foi chamado para suprir a ausência de Ricardo Ferreira, que contraiu uma lesão muscular na receção ao Benfica, da última ronda (derrota por 1-0).Martínez também está de volta, e Gamboa ficou de fora, sendo que Jorge Simão não pode contar ainda com Baiano, Velázquez, Mauro, Wilson Eduardo e Hassan, igualmente lesionados.Sporting de Braga, quinto classificado, com 38 pontos, e Vitória de Setúbal, oitavo, com 29, defrontam-se às 18 horas de domingo, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, com arbitragem por Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto.Matheus e Marafona.Paulinho, Artur Jorge, Marcelo Goiano, Rosic, Lucas e Djavan.Assis, Battaglia, Vukcevic e Martínez.Fede Cartabia, Ricardo Horta, Alan, Rui Fonte, Stojiljkovic e Rodrigo Pinho.

O treinador do Sp. Braga, Jorge Simão, convocou este sábado Vukcevic, Martínez e Lucas para a deslocação ao terreno do V. Setúbal , domingo, da 23.ª jornada da Liga NOS.O médio montenegrino falhou as últimas três partidas dos minhotos depois de ter sido expulso na derrota com o Rio Ave (1-0), na 19.ª jornada e está de regresso aos eleitos. Em sentido contrário, Pedro Santos ficou de fora, devido a castigo.

Autor: Lusa