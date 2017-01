Depois da tempestade vem sempre a bonança e Vukcevic começa a experimentar a segunda parte do ditado, em função da boa exibição que fez no dérbi do Minho e ao ponto de ser já... apontado para ser titular no jogo de amanhã, em Faro, frente ao V. Setúbal.O médio montenegrino, como se sabe, foi alvo do castigo de Jorge Simão, que o deixou de fora dos eleitos durante dois jogos, para o Marítimo, da Taça CTT, e na receção ao Tondela, confronto do campeonato. Mas a forma como a energia de Vukcevic mexeu com a equipa no segundo tempo do jogo de anteontem, com o V. Guimarães, deve ser o tónico suficiente para levar o treinador a conceder novamente a titularidade ao médio. Neste caso, naturalmente, o sacrificado será Xeka, que já saiu ao intervalo no dérbi do Minho, mantendo-se Battaglia a comandar o meio-campo. *