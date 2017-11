Está cada vez mais próximo o regresso de Wilson Eduardo à competição. O avançado já iniciou trabalho no relvado e não faltará muito para que volte ao contacto com bola nos exercícios onde estão envolvidos todos os outros companheiros de equipa. Operado ao adutor direito por um especialista inglês, em agosto, Wilson Eduardo tem ultrapassado todas as etapas da recuperação praticamente como ficou estabelecido e só falta mesmo o treino com bola para que Abel Ferreira volte a contar com o experiente avançado.

De resto, o treinador dos minhotos também não deverá ficar muito mais tempo sem Sequeira e sem Bakic. Para um pouco mais tarde, estão reservados os regressos de Marafona e de Rosic.

