Com o regresso do antigo internacional jovem, Abel Ferreira recupera um ‘jóquer’ que tanto pode dar profundidade ao corredor esquerdo como ser um complemento, mais móvel, de um dos ponta-de-lança no 4x4x2. Para além disso, Wilson ganhou fama pelos golos que marca. Em duas temporadas no Minho, somou 14 remates certeiros, três deles ao Sporting e outros tantos na Liga Europa.



Espaço concorrido



Já faltam poucos dias para a notícia que muitos adeptos do Sp. Braga esperam há algum tempo: Wilson Eduardo é opção para Abel Ferreira. O avançado já se treina com bola e não demorará para que o departamento clínico o dê como totalmente apto. Para trás ficou uma operação ao adutor direito e três meses de paragem.Wilson Eduardo ainda foi utilizado no duplo confronto com o AIK Estocolmo, na 3ª pré-eliminatória da Liga Europa, mas as dores levaram-no até Londres, onde seria alvo de uma intervenção cirúrgica. Agora, está prestes a voltar à competição e motivado para ser o primeiro ‘reforço’ dos arsenalistas mesmo antes da reabertura de mercado.

