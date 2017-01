Continuar a ler

Xeka vai encontrar no Lille, 11.º classificado do campeonato gaulês, os portugueses Rony Lopes e Éder. O Lille fica com opção de compra sobre o jogador no final do empréstimo.Entretanto, o avançado sul-africano Luther Singh é reforço da equipa B dos arsenalistas, transação confirmada pela Liga de clubes.Luther Singh tem 19 anos e alinhava no Gais, da segunda divisão da Suécia.