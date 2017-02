Continuar a ler

Titular na final da Taça CTT, que se realizou em Faro, Xeka acaba por confirmar uma época de muitas mudanças em Braga no sector intermédio. O uruguaio Luis Aguiar foi o primeiro a sair, ainda em novembro, sendo que Bakic, antes de confirmar o empréstimo aos espanhóis do Alcorcón, já tinha sido relegado para a equipa B. Também Pedro Tiba, entretanto, saiu para Chaves, de onde chegaram Battaglia e Assis, os prováveis titulares no que resta da temporada, pelo que Xeka até corria o risco de ficar sem grande atividade.



Além disso, é preciso não esquecer que ainda há Vukcevic como opção para a função do meio-campo, sendo que o jovem Gamboa, lançado por Sérgio Conceição há duas épocas, já se treina regularmente com o plantel principal e a qualquer momento pode ser chamado.



Saliente-se que Xeka, que já esteve emprestado ao Sp. Covilhã, vai encontrar no Lille, 11º classificado do campeonato gaulês, os portugueses Rony Lopes e Éder. Titular na final da Taça CTT, que se realizou em Faro, Xeka acaba por confirmar uma época de muitas mudanças em Braga no sector intermédio. O uruguaio Luis Aguiar foi o primeiro a sair, ainda em novembro, sendo que Bakic, antes de confirmar o empréstimo aos espanhóis do Alcorcón, já tinha sido relegado para a equipa B. Também Pedro Tiba, entretanto, saiu para Chaves, de onde chegaram Battaglia e Assis, os prováveis titulares no que resta da temporada, pelo que Xeka até corria o risco de ficar sem grande atividade.Além disso, é preciso não esquecer que ainda há Vukcevic como opção para a função do meio-campo, sendo que o jovem Gamboa, lançado por Sérgio Conceição há duas épocas, já se treina regularmente com o plantel principal e a qualquer momento pode ser chamado.Saliente-se que Xeka, que já esteve emprestado ao Sp. Covilhã, vai encontrar no Lille, 11º classificado do campeonato gaulês, os portugueses Rony Lopes e Éder.

Xeka foi o negócio surpresa do fecho do mercado no Sp. Braga. O médio, de 22 anos, protagonizou uma saída que não estava nos planos, seguindo por empréstimo para o Lille, mas com boas perspetivas de que a opção de compra será acionada. Um pormenor decisivo, pois Xeka ainda pode render seis milhões de euros à SAD mediante a concretização de determinados objetivos, no valor de um milhão, que se somam aos cinco milhões estipulados para o passe. Para já, o Lille paga 250 mil euros pelo empréstimo...Recorde-se que o médio iniciou esta época na equipa B e foi chamado por Peseiro à 8ª jornada, na receção ao Chaves, permanecendo desde aí no plantel principal e dando continuidade à sua regularidade na equipa mesmo quando Jorge Simão assumiu o comando.

Autor: António Mendes