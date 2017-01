Continuar a ler





Bruno de Carvalho já assumiu a recandidatura à presidência do Sporting. As eleições estão marcadas para 4 de março. Pedro Madeira Rodrigues também está na corrida. Carlos Severino poderá avançar igualmente.



Para já, Carlos Severino assumiu-se como líder do movimento eleitoral 'Sporting Campeão ' e existem duas possibilidades: ou avança com a candidatura (à semelhança de 2013) ou apoia uma lista que apresente um projeto alternativo à atual gestão.

Bruno de Carvalho prometeu este domingo que o Sporting não se desviará do caminho iniciado há quatro anos quando assumiu a presidência do clube, assumindo o compromisso de continuar no "rumo certo"."Há 4 anos impunha-se Dar Rumo ao Sporting CP! Foi o que fizemos. Hoje, e nos próximos 4 anos, temos a responsabilidade de continuar no Rumo Certo!", pode ler-se.

Autor: Sandra Lucas Simões