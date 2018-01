Continuar a ler

Para o encontro com os sadinos, Jorge Jesus apenas não pode contar com o lateral esquerdo argentino Jonathan Silva, a recuperar de uma lesão num joelho.



Montero, que regressa a Alvalade após dois anos em que atuou no Tiajin Teda (China) e nos Vancouver Whitecaps (Canadá), é o quarto reforço do Sporting no mercado de inverno, juntando-se ao brasileiro Wendel, ao croata Josip Misic e ao português Ruben Ribeiro.

Montero está de volta e já fala à Sporting

O avançado colombiano Fredy Montero fez esta quita-feira o primeiro treino com a equipa do Sporting, que está a preparar a visita ao Vitória de Setúbal, na sexta-feira, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS.De acordo com uma nota publicada no site oficial do Sporting, Montero, que foi apresentado n a quarta-feira como reforço, começou a trabalhar às ordens do treinador Jorge Jesus.