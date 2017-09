Continuar a ler

Este e outros detalhes constam da informação enviada ontem à CMVM e publicada no jornal do Sporting, que reproduz ao pormenor os negócios da janela de transferências de verão, nomeadamente as comissões e os respetivos destinatários, tanto nas compras como nas vendas, relativamente a jogadores da equipa principal e da B. Uma parte dos dados já tinha sido divulgada através do Relatório e Contas da SAD, do exercício de 2016/17, conhecido no dia 7 do corrente, mas o custo da operação de Mathieu ainda não era oficial, assim como o investimento feito no empréstimo de Fábio Coentrão, pelo Real Madrid, e que ascende a 1 milhão de euros.Um pouco menos, 800 mil euros, despendeu a SAD para convencer André Pinto a assinar até 2021, com opção por mais uma temporada. O defesa, de 27 anos, estava em final de contrato com o Sp. Braga e a mudança para Alvalade implicou o pagamento da comissão agora revelada. No caso de Battaglia, e apesar de os documentos ontem partilhados não mencionarem qualquer extra, os leões já haviam comunicado, no Relatório e Contas do último exercício, já referido, o pagamento de 300 mil euros em outros encargos, para lá da compra (4,2 M€). O Sp. Braga ficou com 20% do passe do médio argentino.Com um saldo equilibrado, em consequência das vendas de Adrien e Rúben Semedo, o Sporting gastou 9,5 milhões de euros em comissões e/ou outras despesas em transferências (como verbas do mecanismo de solidariedade). Este montante inclui já os processos de Doumbia e Ristovski (empréstimos na origem mas que entretanto passaram a entradas a título definitivo). O principal movimento dos leões foi a aquisição de Marcos Acuña, que além do dinheiro aplicado (10,47 M€) engloba um protocolo de cooperação com o Racing Avellaneda, o direito de preferência sobre três jogadores e a realização de um encontro de caráter particular.