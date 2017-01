O Sporting manteve esta sexta-feira o seu percurso sem derrotas no campeonato nacional de futsal (13 vitórias e 2 derrotas), ao bater fora de casa o Burinhosa por 6-0, na partida que abriu a jornada 15 da prova.Cavinato (5'), Deo (7'), Dieguinho (8'), Leo (13'), Merlim (28') e Anilton (35') foram os autores dos golos leoninos, que agora somam 41 pontos, mais 8 do que o Benfica, que joga ainda esta noite, diante do Leões de Porto Salvo. Já o Burinhosa mantém-se com 13 pontos, no 11.º posto.Veja os resultados e marcadores da prova

Autor: Fábio Lima