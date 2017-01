Continuar a ler



Equipa provável do Sporting: Rui Patrício; Esgaio, Coates, Paulo Oliveira e Jefferson; William, Adrien, Gelson e Bruno César; Joel Campbell



Treinador: Jorge Jesus





O Chaves-Sporting terá arbitragem de Artur Soares Dias, dos quadros da Associação e Futebol do Porto. Este internacional português, de 37 anos, será auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares. André Neto será o 4.º árbitro desta equipa, cujo trabalho será avaliado por Artur Gil, observador nomeado para esta função.



O vencedor desta eliminatória defrontará um de dois rivais nas meias-finais: Sp. Covilhã ou Vitória de Guimarães. Do outro lado do quadro estarão os vencedores de Estoril-Académica e Benfica-Leixões. Eis o caminho para o Jamor…



Cingindo, contudo, o registo às contas da Taça de Portugal, a vantagem muda de lado: triunfo do Sporting no único duelo de que há memória. Aconteceu a 2 de dezembro de 1995, na temporada de 1995/96: 3-1 para os leões de Carlos Queiroz, com dois golos de Paulo Alves e outro de Pedro Barbosa, depois de Paulo Alexandre terá aberto o marcador.



Será o 16.º confronto da história entre Chaves e Sporting em Trás-os-Montes. E o saldo é favorável aos… transmontanos: 4 vitórias contra 3 dos leões, com 8 empates pelo meio e um saldo de 21 golos para os visitados e 20 para os visitantes.



Ricardo Soares promete que o Chaves "vai fazer tudo para vencer o Sporting". Por se tratar de um compromisso da Taça de Portugal, o treinador deverá promover o regresso de António Filipe à baliza. Mas é a estreia de Bressan que pode dar nas vistas…



Jorge Jesus trouxe 26 jogadores para este microciclo decisivo em Trás-os-Montes. O onze não deve diferir muito do último, embora seja expectável o regresso de Jefferson e a subida de Bruno César no terreno em sacrifício de Alan Ruiz.



"Tenho pena porque ainda podia estar no Sporting", lamentou Vukcevic em entrevista exclusiva na edição desta terça-feira de Record, através da qual este avançado aproveitar para assumir erros do passado e… pedir desculpa a Paulo Bento pelo seu "mau comportamento". A não perder.





Ricardo Soares convocou 19 jogadores para este encontro, com destaque para Simon Vukcevic. O internacional montenegrino pode reencontrar hoje o Sporting, emblema que representou de 2007 a 2011. Foi baixa no sábado devido a uma infecção dentária e hoje deverá começar como suplente.



Jorge Jesus conta duas baixas: Schelotto está lesionado, enquanto Rúben Semedo está suspenso por ter sido expulso no sábado (aos 73 minutos, por acumulação de amarelos e dois minutos antes de o Sporting fazer o 2-1).



Polémicas à parte, a bola rola a partir das 20h15. O Chaves tem todo o plantel à disposição, às excepção dos defesas Fábio Santos e Mathaus e do avançado Hamdou Elhouni, todos lesionados. Boa notícia para o treinador: não há castigados.



A 8 pontos do líder Benfica e no 4.º lugar da Liga, o Sporting arrisca falhar mais um objectivo caso não saia de Chaves com um triunfo. Os leões, recorde-se, já estão eliminados das provas europeias e da Taça da Liga. Mesmo reconhecendo culpas no cartório, a estrutura leonina tem feito questão de apontar erros de arbitragem em seu prejuízo entre todas as competições.



Antes, já o líder leonino chamara o plantel à pedra. Em pleno balneário, questionou a atitude dos jogadores provocando o diálogo com os capitães Adrien e William, que saíram em defesa do grupo, tal como os próprios confirmaram, à estação do clube.



O empate teve o condão de levar os transmontanos ao delírio e inflamar os sportinguistas. No final do jogo, cerca de meia centena de adeptos leoninos confrontaram jogadores, treinadores e dirigentes. E o ambiente só acalmou quando Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, furou a segurança para chegar à fala com os adeptos em questão.



Sábado passado, o duelo entre ambos terminou com 2-2 no marcador, depois de 90 minutos frenéticos. O Chaves adiantou-se por Rafael Lopes, logo aos 4 minutos; mas o Sporting empatou na última jogada da 1.ª parte (45’+1). Os leões chegaram mesmo a dar a cambalhota ao placard, de novo por Bas Dost (75’), mas um pontapé-surpresa de Fábio Martins fixou o 2-2 final aos 88’…



Em causa está a decisão dos quartos de final e consequente qualificação para as ‘meias’ da Taça de Portugal. De um lado o Chaves do ‘rookie’ Ricardo Soares; do outro o Sporting, do experimentado Jorge Jesus.



Chaves e Sporting disputam hoje o último de dois confrontos no espaço de quatro dias. Depois do empate de sábado, na derradeira jornada da 1.ª volta da Liga, os "valentes transmontanos" rencontram os "leões", desta vez num jogo absolutamente decisivo para a sorte de ambos na prova rainha do futebol português.

: António Filipe; Pedro Queirós, Ponck, Freire e Nélson Lenho; Assis, Braga e Davidson; Perdigão, Fábio Martins e Rafael LopesRicardo Soares