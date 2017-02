O Sporting é a primeira equipa apurada para a final da Taça da Liga de futsal, graças a um triunfo por 5-2 sobre o Modicus, em partida disputada esta tarde em Gondomar.Detentores da prova, os leões confirmaram o favoristimo e triunfaram de forma clara sobre os homens de Sandim, com golos de Cavinato (6'), Varela (14'), João Matos (20'), Leo (25') e André Sousa (39'). Coelho (14') e Ricardo Ferreira (38') marcaram para o Modicus.O adversário do Sporting na final, que se joga no domingo, será o vencedor do duelo entre Fundão e Belenenses, que se disputa esta noite.

Autor: Fábio Lima