Situação diferente é a dos outros quatro jogadores lesionados do plantel. "O Piccini e o Mathieu estão de fora. O Fábio e o William ainda não temos a certeza absoluta de que possámos contar. Há uma réstia de esperança, pois fizeram treino condicionado hoje. Vamos ver amanhã. Aumentaremos a carga para ver se respondem positivamente. Se o fizerem jogam, caso contrário não jogam. Felizmente os outros deram uma resposta positiva e acredito em todos os jogadores que trabalham connosco", elogiou.





A lista de convocados só é divulgada domingo mas Jorge Jesus já adiantou um nome e em causa está um regresso. Alan Ruiz será opção para o jogo com o Sp. Braga, marcado para doming para domingo às 20H15 no Estádio José Alvalade."O Alan Ruiz no final da época passada fez uma dupla muito forte com o Bas Dost. Lesionou-se, esteve muito tempo parado e depois voltou a lesionar-se. Há jogadores que precisam de trabalhar todos os dias para render... Ele é assim. Se tudo correr bem, será convocado para este jogo", disse o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão da partida.