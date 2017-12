Continuar a ler

O Natal passou e a segunda metade de 2004/05 não foi o presente que os sportinguistas exigiam. O título nacional ficou para o Benfica, com os leões a quatro pontos de distância; nos ‘oitavos’ da Taça, caíram aos pés das águias, em janeiro; na Liga Europa (então Taça UEFA), o CSKA Moscovo veio ‘gelar’ Alvalade na final da prova, numa das noites mais negras da história dos verdes e brancos. E quanto à Taça CTT... ainda não existia.



Certo é que hoje a ambição renasceu em Alvalade. Resta saber se o Pai Natal poderá, desta feita, atender aos pedidos leoninos.



Satisfação sem espaço a euforias



Jorge Jesus é o primeiro a reconhecer o bom momento de forma da sua equipa, mas tal como por várias vezes vincou não há espaço à euforia. "Estamos só a começar o objetivo de uma época. Já fizemos coisas muito interessantes, mas sabemos que não ganhámos nada", avisou o técnico, também ele a viver o melhor momento desde que chegou a Alvalade.

Antes do arranque da época, Bruno de Carvalho havia avisado que este seria o ano da "tolerância zero", assumindo a vontade em ter um Sporting competitivo em todas as provas onde estivesse inserido. A verdade é que, ao virar da temporada, dificilmente a resposta dada podia ter sido melhor: os leões lideram a tabela da Liga, em igualdade com o FC Porto, e estão ainda em prova na Taça de Portugal e Taça CTT, bem como nas competições europeias – no caso, a Liga Europa. Um cenário que não se verificava desde... 2004/05, há mais de uma década.Na altura, e tal como hoje, a equipa então orientada por José Peseiro detinha reais possibilidades de chegar ao título, num cenário praticamente idêntico ao atual: à 15ª jornada estava a um ponto do líder FC Porto. Além disso, tinha ultrapassado as fases a disputar nas competições a eliminar. O sucesso parecia estar na água...

