O Sporting fez ontem um ponto de situação dos bilhetes vendidos para três jogos da Champions em falta, informando que já comercializou 45 mil ingressos para o jogo de terça-feira, com a Juventus. A perspetiva, segundo os leões, é de casa cheia.Ontem também começaram a ser vendidos em Alvalade os bilhetes para os restantes jogos da prova milionária, com o Olympiacos (casa) e Barcelona (fora), e aquilo a que se assistiu foi a uma enchente. O Twitter oficial do Sporting publicou uma fotografia através da qual era possível ver as longas filas de fila de espera em redor das bilheteiras.