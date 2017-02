Durante o debate na Sporting TV, Pedro Madeira Rodrigues recordou as acusações de Bruno de Carvalho de "imbecil, de zero à esquerda, de lampião", o que motivou depois o contra-ataque do atual presidente, num momento mais quente no frente a frente."Falou de Vítor Espadinha. Ao contrário de si, não sou fã do Facebook. Não gosto desse tipo de linguagem, mas quem me chamou de imbecil, de zero à esquerda, de lampião – essa é que me custa mais – foi você. Eu respondo por mim. Agora, ouvi dizer estas coisas, estava com a minha mulher e ela disse 'mereces ganhar as eleições'.Vou ter a capacidade de agregar. Bruno de Carvalho diz que foram todos maus antes dele, os que não estiveram com ele", começou por dizer Madeira Rodrigues.Bruno de Carvalho ripostou: "Não sei o que é isso do 'abutre' e 'lampião'. Quando explicar o que é um bom candidato porque tem estabilidade familiar... O que significa o meu IRS e recibo de vencimento... Quando explicar o que está por trás, explico o que é o zero à esquerda..."