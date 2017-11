Lesões, Jesus e... Sp. Braga juntos na mesma frase remetem para o episódio da sucessão do treinador no Minho em 2009. Domingos Paciência herdou uma equipa com vários problemas físicos e denunciou a situação, dando origem a uma troca de palavras com JJ. "É pena que haja cinco jogadores com pubalgias. Não me lembro de um clube com tantos casos destes", disse então Domingos. "Não fui eu que marquei o estágio. Não tenho nada a ver com a preparação do Sp. Braga", respondeu Jesus.