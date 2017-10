A saída de Adrien Silva revelou consequências no futuro imediato de William Carvalho, que não se resumem apenas ao passar de testemunho entre capitães...Jorge Jesus identificou, há muito, capacidades técnicas e táticas para que William possa subir no terreno e desempenhar o papel que foi de Adrien desde 2013/14. O camisola 14 continua a ser o ‘6’ na ideia de jogo do treinador, mas tal não significa que possa vir a ser o ‘8’ mediante a ocasião. Contra o FC Porto, por exemplo, começou como médio mais defensivo do 4x4x2 de Jesus, mas acabou por trocar de papéis com Battaglia. Jesus justificou a medida com a ‘falta de pernas’ do argentino na ponta final do clássico aliada á necessidade de lançar o último assalto à baliza de Casillas. E William não se deu mal...