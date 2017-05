Rui Patrício desde cedo deu nas vistas no Leiria e Marrazes, ao ponto de rapidamente ter sido disputado por Sporting e Benfica. De tal forma que, revela o internacional português, os leões anteciparam-se na sua contratação por uma questão de... minutos."Por acaso lembro-me de uma história com o sr. Aurélio [Pereira]. Ele esteve presente na minha assinatura de contrato com o Sporting, à noite, na sede dos Marrazes. Cá fora, estava um senhor do Benfica. Quando saí, lembro-me de ele perguntar 'então, onde é que estão as pessoas do Marrazes, para tratarmos das coisas'? Apenas lhe disse que estava tudo lá dentro... Pensei 'agora vou-me embora, já assinei pelo Sporting'!", contou Rui Patrício, ao programa 'Porta 10-A', da Sporting TV, relatando depois os primeiros passos na Academia."Mudei-me para a Academia com 13 anos. Um dia fomos visitar o estádio, sentei-me no banco e pensei 'vou jogar aqui um dia'. Felizmente, isso aconteceu, por acreditar que era possível", rematou o guarda-redes do Sporting.

Autor: Ricardo Granada