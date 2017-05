Continuar a ler

Em contrapartida, o treinador leonino chamou o terceiro guarda-redes, o esloveno Azbe Jug, para o jogo da 34.ª e última jornada, restando saber se o manterá na lista final de 18 jogadores.Como opção, depois de se ter estreado na convocatória na última semana, continua o internacional angolano Gelson Dala, jogador que chegou no mercado de inverno e foi fundamental na equipa B dos leões.Dala, que não foi utilizado diante do Feirense, tem 13 golos marcados em 17 jogos efetuados pela segunda equipa dos leões.O jogo entre Sporting, com o terceiro lugar definido, e Desportivo de Chaves, será arbitrado por Jorge Ferreira, da Associação de Braga.Rui Patrício, Beto e Jug.Coates, Paulo Oliveira, Ruben Semedo, Esgaio, Schelotto e Jefferson.Francisco Geraldes, Bruno César, Adrien, Matheus Pereira, Bryan Ruiz, Palhinha, Gelson Martins e Podence.Gelson Dala e Bas Dost.