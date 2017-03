O Sporting faz este sábado a estreia no Estádio João Cardoso, em Tondela. Será a segunda vez que os leões enfrentam o clube beirão na condição de visitante, mas na temporada passada, a primeira do Tondela na 1ª Liga, o jogo foi disputado em Aveiro.Na altura, o Estádio João Cardoso estava a ser alvo de remodelação, razão pela qual o encontro foi no Municipal de Aveiro. O duelo realizou-se a 14 de agosto de 2015 e os leões de Jorge Jesus ganharam por 2-1, com golos de João Mário e Adrien. Para os beirões marcou Luís Alberto.Curiosamente, foi essa a única vitória do Sporting sobre o Tondela, em três jogos realizados. A visita dos leões desperta a curiosidade de adeptos da zona e também de regiões ‘vizinhas’ como Covilhã, Guarda e Viseu. Em Alvalade, os cerca de mil bilhetes cedidos ao Sporting esgotaram ainda ontem, prevendo-se casa cheia.